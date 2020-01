SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 29-01-2020 - Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero è intervenuta nella giornata di oggi, alle 11.20, a San Maurizio d'Opaglio per soccorrere una persona in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere. Una persona era rimasta intrappolata sotto un automezzo di cantiere. I vigili del fuoco hanno estratto l'infortunato e collaborato con il personale del 118 che ha traferito poi il ferito all'ospedale di Borgomanero. Sul posto anche i Carabinieri di Alzo, il 118 con medicalizzata da Borgosesia e autoambulanza base di San Maurizio, oltre allo Spresal di Omegna.

