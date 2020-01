NO/VCO - 30-01-2020 - Nei giorni scorsi

il Consiglio d’Amministrazione uscente di Banco Bpm (Ex-Banca Popolare di Novara) ha approvato la lista dei candidati per il rinnovo del Cda che sarà sottoposta in primavera al voto dell’Assemblea azionisti.

Dopo il passo indietro del presidente uscente, Carlo Fratta Pasini, il nome che sarà indicato per la presidenza è quello di Massimo Tononi.

Giuseppe Castagna sarà confermato amministratore delegato, mentre Mauro Paoloni sarà con ogni probabilità l’unico vicepresidente.

Il compito che attende il prossimo Cda di Banco Bpm sarà il consolidamento bancario e sicuramente l’apertura di nuovi dossier su eventuali aggregazioni dopo quella già avvenuta con successo tra Bpm e il Banco Popolare.

Tra i 15 candidati alla carica di amministratore per gli esercizi 2020-2022, che verrà sottoposta alla prossima Assemblea dei soci in vista del rinnovo dei componenti degli organi sociali in scadenza spunta anche il nome del novarese Maurizio Comoli.

Maurizio Comoli, che aveva già fatto parte di varie governance bancarie, è Dottore Commercialista-Revisore Contabile e Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università del Piemonte Orientale.

Banco Bpm approverà il suo piano strategico il prossimo 3 marzo, in un Cda preceduto il 6 febbraio da quello sui conti mentre il 6 aprile si riunirà invece l’Assemblea degli Azionisti per eleggere il nuovo Cda. Dopo un triennio dedicato alle pulizie di bilancio, in cui sono stati ceduti più di venti miliardi di Npl e razionalizzate le partecipazioni il focus sarà su utili e dividendi, dopo che assieme ai conti del 2019 sarà annunciata la prima cedola dalla fusione tra Bpm e Banco Popolare scattata nel 2017.