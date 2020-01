ORTA SAN GIULIO - 30-01-2020- Si è tenuto in un soleggiato giovedì 30 gennaio la 37° Festa degli Edili ed Affini del Cusio.

Una ricorrenza molto sentita da tutti i lavoratori del comparto edile del Cusio e valle Strona che si concretizza in un pellegrinaggio annuale all’isola di San Giulio nei giorni della sua ricorrenza per ringraziare così il patrono dei muratori nella basilica che ne conserva le reliquie.



Una giornata vissuta con grande partecipazione di tanta gente e non solo del mondo dell’edilizia.

Alle 10 la partenza da Omegna in battello per l’isola di San Giulio dove il parroco di Omegna, don Gianmario Lanfranchini e don Andrea Primatesta nella omonima chiesa isolana hanno celebrato una sentita santa messa. Dopo mezzogiorno il ritorno, sempre in battello, ad Omegna allietato da un ricco aperitivo.



Giunti nel capoluogo del Cusio gli oltre 130 partecipanti si sono infine ritrovati presso l’Hostaria Funicolare del Prelo di Valstrona per un sontuoso pranzo e passare un pomeriggio in allegria con i tradizionali giochi.

Alla giornata sono intervenuti per il comune di Omegna anche Tiziano Buzio, Presidente del Consiglio comunale e gli Assessori Stefano Strada e Mattia Corbetta.