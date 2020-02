VCO- NOVARA- 02-02-2020- Benvenuti nel futuro!

Inauguriamo oggi, 2 febbraio 2020, data palindroma che non si verificava da un millennio, il nostro podcast, con l'“assistente digitale”, Mister News, che vi leggerà da oggi ogni notizia. Per ascoltarlo basterà cliccare sul simbolo “play” nel banner sottostante l'articolo. Contemporaneamente annunciamo anche l'inizio della produzione del Radiogiornale. Ogni giorno, per ora da lunedì a venerdì, avrete a disposizione- in meno di tre minuti- le ultime notizie del momento, in due edizioni, in onda dalle 12 ed alle 18, e poi sempre disponibili, e suddivise per le due province, l'edizione per Novara e l'edizione per il Vco. Da qualche mese stavamo esercitandoci nella lettura delle notizie, una produzione che avete dimostrato d'apprezzare, visto che abbiamo avuto oltre 46 mila download! Un banner fisso sulla destra della nostra pagina, ed uno grosso sopra ogni notizia, vi reindirizzeranno verso il nostro podcast, che troverete presto anche nei principali player on line. Ovviamente non ci fermeremo qui, questo è solo un primo gradino, stiamo preparando tante altre importanti novità, che vi proporremo nei prossimi mesi. A tutti voi: Buon ascolto!