MONTELLO - 02.02.2020 - Ottima

prestazione del giovane bocciofilo della Vertese di Omegna Niccolò Zappa, che ha concluso secondo a Montello (Bergamo) nel Trofeo Blu Sporting Club di raffa. Zappa ha concorso nella categoria Under12. La kermesse, che era alla prima edizione e di livello interregionale, ha proposto anche competizioni per gli Under15 e gli Under18. Zappa non è nuovo a simili exploit: già nel recente passato era finito sul podio in competizioni analoghe.