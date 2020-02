MIASINO - 03-02-2020 - Giorno della Memoria per gli studenti di Miasino.

Mercoledì 29 gennaio presso la Scuola Primaria di Miasino si è svolto un incontro fra gli alunni delle classi III A - F - G della Scuola Secondaria di Primo Grado "Sandro Pertini" di Milano, partecipanti all'iniziativa del Comune di Milano "Scuola Natura " presso la Casa Vacanza di Vacciago, e la classe V della Scuola Primaria.



L'attività condivisa, alla presenza degli insegnanti e dei sindaci di Ameno e Miasino, si è sviluppata come momento di riflessione e di narrazione per ricordare l'olocausto, evocando parole quali segno e traccia di memoria.

L’educatore della Casa Vacanza Giuseppe Deiana ha condotto l’incontro con grande sensibilità proiettando delle significative fotografie scattate durante un suo viaggio di solidarietà in Bosnia e leggendo alcuni brani della scrittrice di origine ebraica Etty Hillesum invitando così i presenti a prendere contatto con la propria memoria.

Momenti toccanti sono stati lo sdraiarsi a terra a occhi chiusi cercando -in silenzio- di evocare belle immagini delle proprie esperienze vissute e richiamare una parola come segno scritto.



Alla fine di questo intenso e significativo incontro, tutti gli studenti hanno realizzato una scultura in argilla lasciando come “traccia di memoria” l’impronta delle mani, mettendo al centro un simbolico sasso in ricordo di tutte le persone che hanno perso la vita nei campi di concentramento.



r.a.