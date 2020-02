OMEGNA - 03.02.2020 - Si è

concluso ieri ad Omegna il torneo Tpra Open "Melbourne": successo tutto milanese con Fedeli vincente sull'altro meneghino Stella. Il prossimo weekend non sono in programma gare, mentre il 15-16 febbraio terrà banco il Torneo Rodeo di quarta categoria a Ghiffa; sempre il 16 largo anche al torneo Tpra di Verbania valido per il Gazzetta Challenge.