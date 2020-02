CASALE CORTE CERRO - 03-02-2020 - Venerdì 7 febbraio

alle ore 21 al Centro Culturale il Cerro, verrà presentato il progetto ‘Uniti contro il bullismo’. Le psicologhe, psicoterapeute Marta Erbetta, Silvia Lorenzini e Tania Micaela Cordone, coordinatrici del progetto accoglieranno famiglie e ragazzi. Una serata gratuita per approfondire il tema del disagio giovanile che anche nei comuni della nostra provincia troppo spesso si manifesta, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico a 360°, quindi corporeo, psicologico e sociale, ci ha spiegato Marta Erbetta, psicologa clinica e della salute, psicoterapeuta sistemico-relazionale in formazione. Coinvolgeranno le famiglie in un percorso che sottolinei l’importanza del loro ruolo educativo e sociale per prevenire il bullismo e il cyberbullismo verso i loro figli, ma non solo. Quattro saranno gli incontri, 3 rivolti ai ragazzi e uno alle famiglie, insieme ad Erbetta ci saranno anche Silvia Lorenzini, tecnico della riabilitazione psichiatrica insegnante di Yoga e meditazione per adulti e bambini e Tania Micaela Cordone, istruttrice di Krav Maga e sistema Russo antibullismo infantile.

Marianna Morandi