GRAVELLONA TOCE - 03-02-2020 - Già ministro della Salute nei Governi Letta, Renzi e Gentiloni, Beatrice Lorenzin

sarà a Gravellona lunedì 10 febbraio per l'incontro promosso dal Partito Democratico "Una sanità di qualità per il VCO". Dalle ore 21, nella sala polifunzionale Buon Pastore, la deputata interverrà con il parlamentare ossolano Enrico Borghi, il segretario provinciale del PD Alice De Ambrogi e i sindaci di Gravellona e Verbania, Giovanni Morandi e Silvia Marchionini. La linea sposata dal PD in tema sanità è un deciso no alla privatizzazione del Castelli e ad un'ospedale di "serie B" in Ossola. Ciò che si chiede è invece un ospedale di qualità e baricentrico per tutto il VCO.