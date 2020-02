ORTA - 04-02-2020 - Consegnato il Premio Muratore 2020. Venerdì 31 gennaio si è tenuta presso l’Hotel La Bussola di Orta la consegna del Premio Muratore da parte dei Lions Club Borgomanero Host, Borgomanero Cusio, Omegna, Valsesia, Verbano Borromeo. Ogni anno, in occasione della Festa di San Giulio, dopo la partecipazione alla Messa nella Basilica sull’Isola, in un amicale pranzo i presidenti dei Club hanno consegnato a Carlo Gardani, direttore della Cassa Edili Vco, un assegno del valore di 5.000 euro. La finalità del Premio è stata quest’anno individuata nell’istituzione di una borsa per uno studente universitario che sia figlio o figlia di un operatore del settore edile. La borsa sarà assegnata secondo criteri di merito e di reddito attraverso un bando gestito dalla Cassa Edile del VCO che sta provvedendo a raccogliere le candidature. Soddisfatto il presidente del Lions Club Omegna Alberto Poletti: “Questo service, ormai giunto alla 37esima edizione, è una delle nostre iniziative storiche poiché l’abbiamo istituito fin dal 1983. È una iniziativa a cui teniamo molto, poiché è legata al nostro territorio ed è un contributo importante che ogni anno è destinato ad un progetto e ad un destinatario diverso”.

Chiara Pagani