GRAVELLONA - 04.02.2020 - Il giovanissimo

pugile di Vignone Christian Sarsilli (foto, a sinistra), alfiere del Vco Boxing Club di Gravellona Toce di coach Mounir Saif, potrebbe debuttare in azzurro. Impegnato lo scorso dicembre in uno stage con la Nazionale giovanile in Abruzzo, nella categoria School Boys (la stessa in cui a novembre si è laureato vice-campione italiano), Sarsilli dovrebbe gareggiare in Ungheria alla fine di questo mese. La sua presenza al torneo internazionale magiaro verrà confermata ed ufficializzata nei prossimi giorni.