TORINO - 04.02.2020 - Sono

in programma il prossimo fine settimana a Torino le due regate di fondo di canottaggio olimpico valide per il Trofeo d'Inverno sul Po. Vi prenderanno parte anche svariati atleti della zona, a cominciare da quelli della Lago d'Orta di coach Paolo Pittino, subentrato ad Emiliano Soia che è invece approdato come allenatore ad un club svizzero. Non mancheranno inoltre i ragazzi dell'Omegna, oltre ad altri vogatori che saranno impegnati negli equipaggi regionali o con team extra-zonali.