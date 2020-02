OMEGNA - 05.02.2020 - E' in

programma domenica 9 febbraio la decima edizione della Fonbtegno in Corsa, kermesse podistica in quel di Cireggio che quest'anno proporrà due prove sui 14 ed i 25 chilometri. Start alle 9.00 dal Circolo di Cireggio, poi su e giù per i sentieri delle Quarne con passaggio all'Oratorio della Madonna del Fontegno, che dà il nome alla gara. Allestirà il team EV20outdoor di Emanuele Mussi.