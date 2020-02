OMEGNA - 06-02-2020 - Vento forte, intervengono i vigili del fuoco. Il forte vento degli scorsi giorni ha creato numerosi problemi e disagi in tutto il territorio e intenso è stato il lavoro dei vigili del fuoco su tutta la provincia -principalmente nelle zone del Verbano e dell’Ossola- con parecchi interventi relativi a rimozioni di tegole pericolanti e alberi caduti.

Nella giornata di ieri, mercoledì 5 febbraio, i vigili del fuoco di Omegna sono intervenuti per un tetto pericolante ad Agrano e per problemi al tetto di una fabbrica a Gravellona Toce. In serata poi, poco dopo le ore 19, è arrivato un nuovo allarme e nel comune di Gignese i vigili del fuoco di Omegna con i colleghi di Stresa e Verbania sono intervenuti per un incendio di una baita.

r.a.