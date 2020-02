OMEGNA - 06-02-2020 - Anche il mondo sportivo cusiano

si è fatto coinvolgere con entusiasmo dalle celebrazioni del centenario di Gianni Rodari, tanto che la Fulgor Basket, che quest’anno si sta giocando il primo posto in serie B, ha messo a punto una serie di attività dedicate a celebrare lo scrittore. In occasione dell’inizio della stagione di Coppa Italia di categoria, competizione vinta proprio dalla compagine omegnese nelle ultime due edizioni, la società ha deciso di omaggiare i cento anni del grande scrittore omegnese modificando il proprio nome in “Paffoni Rodari 2020”. La divisa ufficiale si trasformerà: già dall’inizio della stagione il logo delle celebrazioni campeggia sulla schiena dei giocatori (vedi foto), ma la divisa di coppa sarà davvero rivoluzionata. Qualche indiscrezione verrà data già nella serata di inaugurazione dell’anno rodariano (venerdì 14 febbraio al Forum di Omegna).

Ma non è tutto, è stato bandito il concorso “Disegna lo Sport”, progetto che prevede la collaborazione tra Paffoni Fulgor Basket, Parco della Fantasia Gianni Rodari, Comune di Omegna e Associazione Kenzio Bellotti. La proposta è rivolta agli alunni delle scuole primarie e prevede la realizzazione di un disegno che interpreti il binomio fantastico “Rodari e lo sport”. Tutte le opere verranno esposte presso una delle sale del Forum di Omegna, a partire dalle ore 18 di venerdì 20 marzo. (Per ulteriori informazioni: ufficio Parco della Fantasia 0323.887233/Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

Marco Padulazzi, presidente della Fulgor, commenta: “Siamo molto felici di contribuire ai festeggiamenti in onore di Gianni Rodari con questo progetto che unisce sport e fantasia. Riconfermarsi dopo le vittorie degli ultimi due anni sarebbe qualcosa di magnifico, anche se abbiamo grande rispetto per i nostri avversari e sappiamo bene che bisognerà tenere alta la guardia per tornare a sollevare la coppa ancora una volta”.