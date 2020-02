OMEGNA -06-02-2020 - Omegna, sopralluogo all'area del Museo Rodari.

Sarà il primo museo interattivo dedicato a Gianni Rodari in Italia e nascerà a Omegna, sua città natale, quest'anno,centenario della sua nascita.

Il sindaco di Omegna Paolo Marchioni si è recentemente recato nella zona di via Manfredi e di piazza XXIV Aprile proprio per effettuare un sopralluogo dell’area in cui sorgerà questo museo

Con il primo cittadino c’erano l’architetto Fabrizio Bianchetti, dello Studio Associato Bianchetti Architettura, e l’architetto Mauro Vergerio, quest’ultimo in rappresentanza di due società immobiliari proprietarie degli edifici afferenti l’ex Salone Santa Caterina e l’ex Acli.

“Quello sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Comunale -spiega Mauro Vergerio, già membro attivo del Tavolo di Lavoro Tecnico nato in seno al Masterplan Destinazione Turismo- è un progetto già approvato dalla Soprintendenza, che potrebbe espandere l’area dove sorgerà il Museo. Parliamo di un immobile con un’importante destinazione residenziale e commerciale nel centro di Omegna da sottoporre all’attenzione di eventuali investitori privati, forti sia delle dimensioni sia dell’avanzato stato di progettazione in cui si trova.”

“Pur al momento concentrati sulla realizzazione dell’opera che abbiamo in cantiere per dare vita al primo Museo interattivo dedicato a Gianni Rodari in Italia -spiega il Primo Cittadino di Omegna- stiamo valutando un’area che consentirebbe di espandere la zona museale andando a recuperare edifici fatiscenti e ai più sconosciuti proprio nel cuore della città, con un collegamento diretto al Comune, alla riscoperta di scorci assolutamente sconosciuti di Omegna.”

Foto credits: sito Comune di Omegna