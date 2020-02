TORINO - 08.02.2020 - Oggi

a Torino ha tenuto banco la prima giornata della regata di fondo di canottaggio olimpico D'Inverno sul Po. Argento nel singolo Under23 per il cusiano targato Gavirate Riccardo Peretti (foto, a sinistra), che ha chiuso in 17'21", a poco più di 30" dal vittorioso israeliano Daniel Fridman. Argento anche del trobasese Alessandro Sola (Omegna), che ha concorso nel singolo Master C, mentre i suoi compagni Gianluca Mariotti ed Andrea Zucchetti hanno concluso quinti nel doppio Master D. Infine nel singolo Ragazzi nono Emanuele Oechslin (Orta). Ancora per l'Orta quarta Giulia Zanetta nel singolo under23 donne, mentre Federico Baratti e Riccardo Lai hanno terminato settimi nel doppio Ragazzi.