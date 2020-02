OMEGNA - 10.01.2020 - Mattia



Beroncini (Valsesia) ha vinto ieri la decima edizione della Fontegno in Corsa: si è imposto nella gara lunga di 25 km con start ed arrivo ad Omegna e passaggi sulle montagne sovrastanti il lago d'Orta. Ha chiuso in 1h48'48" precedendo Luca Arrigoni (Serim) e l'atleta del team orgabnizzatore Ev20 Outdoor Marco Cavigioli. Tra le donne successo di Agnese Valz Gen (Vetta Running), che in 2h24’43” ha preceduto Maria Guzzi (San Marco) e Lucia Ferrarini (I Run for the Cure). Nella gara più breve di 14 km a segno Amin Dakil (Volpi d'Invo) su Simone Tosetti (Polisportiva Pettenasco) e Raffaele Bottegal (Bognanco). Prima donna Monica Moia del Bognanco su Giovanna Cerutti (Valsesia) e Lisi Eljona (Ev20). Unico neo di una giornata diversamente perfetta, con 240 partenti, il fatto che parecchi atleti abbiano sbagliato strada: qualcuno ha spostato i cartelli posti sui sentieri inducendo in errore i runners. Così gli organizzatori: "Non è la prima volta che succede. Sporgeremo denuncia".