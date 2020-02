ORTA SAN GIULIO - 11-02-2020 - Due giorni di gare della D’Inverno sul Po,

a Torino, dove la Società Canottieri Lago d’Orta ha ben figurato. Una delegazione condotta dagli allenatori Paolo Pittino, Jirka Vlcek e Manuela Bonacina ha dato segnali positivi già nella prima gara di fondo della stagione. Le gare per i Cusiani sono iniziate sabato con Giulia Zanetta che nel singolo Under 23 ha avvicinato il podio con una quarta posizione, Emanuele Oechslin nella categoria Ragazzi ha ottenuto con il tempo di 18’58” un nono posto mantenendo un ottimo ritmo per tutti i 5 chilometri di gara, mentre il doppio Ragazzi di Federico Baratti e Riccardo Lai è arrivato settimo con il tempo di 17’31”, tallonando equipaggi blasonati. Domenica, con le barche lunghe, la Canottieri ha partecipato alla manifestazione con due quattro di coppia misti. Iniziamo dal quattro di coppia femminile Senior, dove Giulia Zanetta in compagnia di Boiocchi, Scattaro e Sertorio (Cerea, Cus Pavia e Idroscalo) ha agguantato un nono posto in una gara di altissimo livello vinta dalla Romania con il tempo di 15’22”. Nella categoria Ragazzi, i nostri Federico, Riccardo ed Emanuele, in compagnia di Alessandro Crua della S.C. Caprera hanno contenuto il ritardo dai fortissimi atleti vincitori (misto Amici del Fiume, Cavallini) arrivando ottavi su 34 equipaggi partenti. Ora riprendono gli allenamenti, per il prossimo appuntamento in vista: la prima Regionale di Candia tra quattro settimane.