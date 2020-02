SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 12-02-2020 - Grande sorpresa per i MiniJacks di San Maurizio d'Opaglio. Ieri, martedì 11 febbraio, hanno infatit ospitato la leggenda del basket Charlie Yelverton. Newyorkese, ex cestista, ha vestito le divise di Protland nel campionato NBA e della serie A europea con l'Olympiakos, Brescia e con Varese dove ha vinto la coppa dei Campioni dopo una gran finale contro Real Madrid. Yelverton è stato molto disponibile ed è stato con con i ragazzi per più di due ore allenando i due gruppi di minibasket: scoiattoli e aquilotti. Ha lavorato sul palleggio e sul tiro, fondamentali tecnici dove lui ha sempre brillato nella sua carriera. Bambini e genitori sono stati entusiasti.