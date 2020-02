OMEGNA - 12-02-2020 - Associazione Nazionale Alpini

con il Consiglio A.N.A. Gruppo Alpini Omegna, dopo un 2019 anno di intenso lavoro con importanti iniziative in città Omegna e dintorni con la raccolta di fondi per compiere a sua volta donazioni elargizione che hanno permesso di completare progetti, ha programmato la tradizionale “Serata Alpina” che si è tenuta presso il Ristorante da Ci Cin di Casale Corte Cerro, una festa dove ha incontrato i Soci Alpini ed Amici Famigliari e Simpatizzanti degli Alpini. Il capo gruppo Marco Croce con il Consiglio ha dato il benvenuto alle Autorità presenti : per il Comune di Omegna Assessore Corbetta ed i presidenti di varie associazioni , presente il Presidente dell’Ana Cusio Omegna Euridio Repetto.

Molti sponsor hanno aderito anche quest’anno con vari regali arricchendo la lotteria ma soprattutto ha contribuito a raccogliere ulteriori fondi da donare.

Grazie alle tradizionali attività dell’anno come castagnate , cena alpina , offerte dei nostri concittadini e simpatizzanti, ed altro, il Gruppo ha donato ad Enti ed Associazioni civili e religiose contributi, durante la serata per questo questo nuovo anno 2020 sono stati assegnati a: Associazione Centri del VCO di Gravellona Toce,

Scuole per l’Infanzia Agrano – Cireggio – Crusinallo – Omegna fossalone –

il Parco della Fantasia Gianni Rodari.

Oltre alla beneficenza , sono state donate più di 1000 ore in lavori manuali a sostegno di soggetti bisognosi, in partecipazione a manifestazioni pubbliche o a salvaguardia di beni comuni della nostra città.



"In quest’ultimo anno dopo il rinnovo del Consiglio del nostro Gruppo Alpini Omegna Centro, i Consiglieri hanno egregiamente lavorato insieme per sostenere il Gruppo e tenere vivo lo Spirito Alpino che contraddistingue la Nostra Associazione, anche con il prezioso aiuto di Amici, i cosiddetti Soci Aggregati, per continuare a svolgere al meglio le nostre attività a scopi benefici. Si svolgerà l’Assemblea dei Soci lunedi 24 febbraio alle ore 21,00 presso la sede della Sezione Piazza Mameli 16 Omegna , nel corso della quale verrà illustrata l’attività svolta nell’anno 2019, gli impegni per il 2020 ed, inoltre verrà presentato il nuovo regolamento del gruppo", conclude la nota degli Alpini.