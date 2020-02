ORTA SAN GIULIO - 12-02-2020 - La Provincia di Novara

ha reso noto il calendario delle chiusure della Basilica dell'isola di San Giulio ad Orta. Le visite turistiche non saranno possibili: la mattina (per conferenza e celebrazione della messa) e il pomeriggio (per concerto) del 22 marzo; il pomeriggio (per concerto alle 16) del 4 aprile; la mattina (per professione religiosa) del 2 maggio, il pomeriggio (per concerto) del 15 maggio, il pomeriggio (per concerto) del 28 giugno e la mattina (per conferenza e celebrazione della messa nella ricorrenza di San Benedetto) dell’11 luglio.