CASALE CORTE CERRO - 13-02-2020 -Sarà presentato oggi

alle 16, nella sala consiliare del Comune di Casale Corte Cerro, lo Sportello Lavoro. Da questo mese è infatti attivo uno sportello al quale persone disoccupate e/o in condizione di particolare svantaggio, giovani in cerca di occupazione, aziende, potranno rivolgersi per creare nuove opportunità di lavoro, formazione, accesso ai bandi e tante altre possibilità inerenti al mondo dell’occupazione. Un progetto unico nel territorio provinciale, per provare a dare una concreta risposta al problema occupazionale. La presentazione è aperta a tutti, anche ai non residenti, in quanto il servizio offerto varrà per tutto il territorio provinciale.