OMEGNA - 13.02.2020 - La

campionessa di apnea Alessia Zecchini, romana e classe 1992, sabato sera sarà al Forum di Omegna (ore 20.30) per raccontare le sue imprese sportive. Il giorno dopo la fuoriclasse terrà uno stage in acqua alle piscine di Bagnella, con l'organizzazione del team Omegna Apnea. La Zecchini l'anno passato ha raggiunto -113 metri stablendo il primato mondiale femminile in assetto costante (monopinna).