OMEGNA - 13-02-2020 -Anche ad Omegna

è stata posata la prima colonnina per la ricarica di autovetture elettriche. Realizzata ed installata dal Punto Enel di Rtm Ruschetti è localizzata in via Vallestrona 2 ed è ad uso pubblico.

È la prima che viene realizzata nel territorio comunale del tipo ENEL X e sarà a disposizione per ricaricare ogni auto elettrica ed è dotata di apposita area di sosta.Un bel traguardo per l’imprenditore che ha messo a disposizione della collettività questo innovativo servizio, un concreto aiuto per accedere ad un futuro green.