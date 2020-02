MIASINO - 14-02-2020 - Seconda edizione,

in un’unica serata, del Miasino Classic Winter Jazzfestival. Si tratta dell'appuntamento che precede la celebrazione del 20° Miasino Classic Jazzfestival che si terrà come di consueto, dal 5 al 7 agosto, nel cortile di Villa Nigra. L’edizione invernale del festival si svolge all’interno di questo splendido esempio di residenza aristocratica di campagna risalente al tardo ‘500. L’appuntamento è oggi, venerdì 14 febbraio, dalle 19.30 in Villa Nigra per apericena con prodotti locali presso l’Antico Agnello e, a seguire, concerto nella cosiddetta “arancera” da anni ristrutturata.In scena lo Swing Time Quartet formato da alcuni tra i migliori musicisti italiani: Alfredo Ferrario (clarinetto), Antonio Zambrini (piano), Alex Orciari (contrabbasso) e Tommy Bradascio (batteria). Concerto con apericena euro 25,00. Prenotazione obbligatoria: 33817865696