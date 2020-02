CASALE CORTE CERRO - 14-02-2020 - La Cusio Ginnastica

è stata impegnata nel Campionato regionale Silver LC della Federazione ginnastica d’Italia. Sabato 8 a Candelo (Biella) la prima prova riservata alle allieve. Francesca Frosio, 8 anni allieva 1, al suo esordio in una gara di Federazione, accompagnata dalla tecnica Monica Vaillant, ha portato a casa un ottimo quarto posto dato dalla somma di due esercizi: uno al corpo libero, dove ha otenuto il primo posto e uno al cerchio. Alice Lisi, allieva 3, accompagnata dalla tecnica Noemi Bonali, ha eseguito un buon corpo libero ed un esercizio alle clavette con qualche imprecisione di troppo e si è classificata 22’ in un’affollatissima categoria.

Domenica 9 a Chivasso, prova riservata alle categorie junior e senior, la prima a scendere in pedana è stata Gaia Sant’Ambrogio: buona esecuzione per lei alla palla e alle clavette, ha ottenuto il 26’ posto su 40 atlete in gara; nella categoria senior Letizia Baldioli ha ottenuto ottimi punteggi al cerchio e alla clavette per lei 7’ posto. Peccato per Eleonora Traglio che dopo un buon esercizio al cerchio ha commesso qualche errore di troppo alla palla, dovuto all’emozione. Per le ragazze accompagnate dalla tecnica Piana Chiara, che affrontavano per la prima volta una pedana di questo alto livello, questa esperienza ha rappresentato l’obiettivo di una crescita personale e sportiva.