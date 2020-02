BROLO –14-02-2020 - Domani, sabato 15 febbraio dalle ore 15, si svolgerà l’incontro in ricordo di Dorino Tuniz, famoso storico locale che ha dato lustro al territorio cusiano attraverso i suoi importanti studi. Ad organizzare il momento di riflessione su questa importantissima personalità scomparsa un anno fa, lasciando un grande vuoto nelle comunità affacciate sul lago d’Orta, sono l’associazione “I Gatti di Brolo”, nata dalla volontà proprio dello storico, assieme al gruppo alpini ed alla parrocchia di Sant’Antonio Abate, in collaborazione con l’ “Associazione Storica Cusius” e l’associazione “La storia nel futuro”. Durante il pomeriggio ci saranno diversi momenti in ricordo di Tuniz e delle sue amate ricerche a cui seguiranno interventi musicali di Matilde Preatoni al violoncello e verrà presentato anche l’opuscolo “Per antichi sentieri”. Alle ore 17 si svolgerà la Santa Messa e alle 18 seguirà un breve momento conviviale. Sono invitati tutti gli amici del Cusio ad unirsi in questo momento di ricordo.