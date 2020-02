BROLO – 17-02-2020 – Chiesa parrocchiale di Brolo

gremita, sabato 15 febbraio, nel ricordo di una grande persona: Dorino Tuniz, storico locale adottato dalla comunità brolese e scomparso a causa di una grave malattia che lo ha stroncato in pochi mesi circa un anno fa. Una cerimonia semplice, informale che ha visto la partecipazione di tanti amici storici e studiosi da Giancarlo Ardenna, a Lino Cerutti, senza dimenticare Enrico Rizzi, Fiorella Mattioli Carcano e Franco Dessilani che hanno ricordato diversi aspetti della vita di Tuniz: dalla capacità di creare gruppo, comunità, alla grande professionalità ed umiltà che lo hanno contraddistinto, anche nei momenti più duri della vita. Non è mancato anche il ricordo di Gerardo Melloni, amico e compagno di vita politica di Tuniz dapprima nell’Azione Cattolica, che a quel tempo aveva quale figura di riferimento Luigi Gedda, ed in seguito nelle file della Democrazia Cristiana. Tra i momenti più sentiti: il piccolo video realizzato dall’associazione “I Gatti di Brolo” che ha ripercorso i numerosi eventi realizzati proprio grazie all’aiuto di Dorino Tuniz e della moglie Marina Airoldi (che lo ha preceduto nel Regno dei cieli) trasformando Brolo nell’ormai famoso “Borgo dei Gatti” conosciuto in tutta Italia e la presentazione dell’opuscolo intitolato “Per antichi sentieri” che raccoglie diversi scritti e memorie legate all’importante lavoro svolto dallo storico novarese.