AOSTA - 17.02.2020 - La velocista

del Gravellona Elisa Mariani ha chiuso seconda ai Regionali di atletica di Piemonte e Valle d'Aosta della categoria Ragazzi andati in scena nel fine settimana ad Aosta. Ha concorso nei 60 ostacoli Ragazzi: prima in batteria con il crono di 10"21, si è qualificata per la finalssima, dove ha chiuso seconda in 10"06 battuto solo dalla forte eporediese Benedetta Falleti (Atletica Ivrea).