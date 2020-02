OMEGNA - 18-02-2020 - Si apre ufficialmente giovedì,

20 febbraio, l'edizione 2020 del Carnevale Omegnese. Alle 10.30 sotto i portici del Municipio ci sarà la consegna delle chiavi ai Reali Nigoglia e alle scuole della città da parte del Sindaco, con la partecipazione del Gruppo Alpini Omegna. In serata, alle 19.30 al Circolo Ferraris, cena (su prenotazione) e ballo con Avis e Auser. Venerdì 21 febbraio alle 20.45, al Cinema Parrocchiale di Cireggio, spettacolo di Carnevale con il gruppo cireggese dello Zecchino d'Oro. Sabato 22 febbraio tanti gli appuntamenti: alle 9.30 "Tutti in Maschera" - MIniludo (0-3 anni); alle 15.30 Festa di Carnevale (Oratorio di Crusinallo); alle 20 al PalaBagnella“Ablo Carnival Party - Il Veglione Omegnese” - Cena + Disco Party, mentre alle 20.30 in Ludoteca (su prenotazione), il Gran Ballo Mascherato” animazione, ballo con i Reali e chiacchiere per tutti. Domenica 23 febbrabio: alle 12, sotto i portici del municipio, pranzo con la Pro Loco: polenta, salamini, piatti gastronimici e dolci di Carnevale; alle 14 su lungolago Gramsci, ritrovo carri e gruppi mascherati, e alle 14.30 sfilata dei carri di Carnevale...e torta a cura del pasticcere solidale e dei commercianti, animazione con Radi oSpazio 3 e Blue Eyes. A seguire premiazione dei vincitori. Martedì 25 febbraio, alle 12, ad Agrano, risottata con i Reali e dalle 14 Il Carnevale dei bambini con sfilata, giochi, trenino La Freccia Azzurra . A Cireggio, alle 14 Festa di carnevale. A tutti i bambini in maschera in regalo un pallone, a seguire polenta, salamini e cioccolata. Altra festa alle 15.30, all'Oratorio di Omegna. In occasione del Centenario Rodariano, previsto un premio speciale al miglior carro o gruppo ispirato al mondo delle fiabe e filastrocche.

Nella foto: la consegna delle chiavi del 2019