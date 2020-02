OMEGNA -18-02-2020-- Una lettera

dell'amministrazione provinciale inviata a 24 fra comuni, istituti scolastici ed enti di tutto il Vco chiedeva di fornire informazioni relative ai defibrillatori semiautomatici consegnati nell’ambito del progetto "Emergenza cuore Vco".

La lettera, datata 29 ottobre 2019 (protocollo n° 66754), era stata accompagnata da ulteriori solleciti che però non hanno avuto risposta.

E così la Direzione Generale ha inviato il 1° febbraio un’ulteriore lettera dove si chiede la restituzione all'ASL dei defibrillatori in possesso di questi enti, dati in comodato gratuito.

Pare che il problema sia legato al controllo delle pile e al conseguente funzionamento di queste tecnologie salva vita. Alcuni di questi, sono stati consegnati da diversi anni ed avevano una tecnologia diversa rispetto a quelli nuovi. Da qui la richiesta i verificare lo stato, soprattutto delle pile, portando il defibrillatore in Provincia dove un ingegnere effettuerà tutti i controlli.

In mancanza di questo passaggio l’ASL, che rimane proprietaria delle apparecchiature, ha chiesto la loro restituzione declinando qualsiasi responsabilità in caso di mancato o cattivo funzionamento.

(Foto d'archivio)