GRAVELLONA TOCE – 19-02-2020 – Nella giornata di ieri,

martedì 18 febbraio, presso la sede di VCOformazione a Gravellona Toce, si è svolto l’evento “A scuola di colore” organizzato dall’ente di formazione con due obiettivi molto importanti: presentare alla comunità di Gravellona il restyling della sede e festeggiare il terzo posto raggiunto al concorso nazionale SIGEP Giovani, tenutosi a gennaio a Rimini, durante la più importante fiera italiana riguardante la gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè.

Tante le autorità intervenute: dal sindaco, Giovanni Morandi, accompagnato dall’intera giunta comunale, al vicepresidente della provincia Rino Porini, senza dimenticare tutti gli amici,i professori, i sostenitori dell’ente ed tanti famigliari dei ragazzi che seguono il corso di “arte bianca”. A fare gli onori di casa il presidente del consorzio, Vitaliano Moroni, che ha ricordato i grandi risultati raggiunti: 700 studenti sino ad ora hanno imparato il mestiere di panificatore e pasticcere, una sede nata grazie all’impegno della comunità e di alcuni imprenditori che misero a disposizione i propri spazi lavorativi al fine di far nascere l’importante realtà odierna.

Dopo il taglio del nastro il direttore generale, Marcello Avolio, ha presentato le nuove aule rispettivamente “Torta in cielo” e “Pandarancia”, ovviamente la prima un omaggio a Gianni Rodari, di cui ricorre il centenario della nascita, e la seconda un bel ricordo, infatti, il nome richiama un dolce che venne presentato al concorso SIGEP di qualche anno fa e vinse la categoria giovani. La color designer Cristina Polli, ha tenuto una breve conferenza di presentazione del lavoro svolto per rendere più accogliente ed empatica la sede grazie proprio allo studio scientifico del colore e di come esso interagisce con gli stati d’animo delle persone.

A conclusione della miniconferenza, ci si è spostati in laboratorio dove sono stati consegnati gli attestati ai 4 ragazzi, Mattia Francesco Manni, Riccardo Piazza, Laura Miglio e Alessandro Colombi che hanno rappresentato l’ente alla fiera SIGEP nella gara a squadre a cui per la prima volta VCOformazione ha partecipato raggiungendo il terzo posto. Si è poi proceduto all’assaggio della torta “Kamawà”, un dolce moderno che ha visto l’impiego di mango, cardamomo dal profumo fresco e dal richiamo esotico, come richiesto dal regolamento del concorso.