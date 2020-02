TORINO - 19.02.2020 - E' iniziata

a Torino, lo scorso fine settimana, la stagione agonistica della canoa piemontese. In programma una gara di 10 km che metteva in palio il titolo regionale ed una prova sui 2000 metri valida per il Trofeo Canoa Giovani. Polisportiva Verbano subito a segno nel K2 Ragazzi con Andrea Ruga e Luca Micotti. Nel K1 Ragazzi successo del Mergozzo con Antonio Bardelli davanti ad Andrea Magnatta (Verbano). Tra le Ragazze argento e bronzo di Mergozzo e Verbano nel K1 con Matilde Grossi ed Elena Boso. Nel K1 Junior uomini bronzo di Achille Spadacini (Verbano), mentre nel K2 Junior donne sono finite terze le due dell'Omegna Alice Garbini e Silvia De Giuli. Verbano a segno poi con Iris Piana nel C1 Junior, imitata da Matteo Gioira e Thomas Beltrami (Omegna) nel K2 Junior maschile. Nel K1 Senior Omegna d'argento con Giacomo Combi. Per l'Orta sezione canoa successo di Paolo Andreoli e Sergio Luciano nel K2 Master F. Nel K1 Master F secondo Enrico Rossi (Verbano); nella prova individuale del K1 Master H secondo Stefano Bandiera (Orta). Nelle gare giovanili Under14 sui 2 km più volte a medaglia Omegna, Mergozzo e Verbano.