NOVARA - 20-02-2020-- Appuntamento domenica

23 febbraio all'Auditorium del Centro Sportivo Novarello di Granozzo con Monticello per la consegna degli attesissimi riconoscimenti della sezione “U.Barozzi” dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Novara, presieduta da Tito De Rosa, ad atleti, dirigenti, tecnici e società del territorio più in luce nel 2019.

Il premio all'Atleta dell'Anno andrà a Cristina Scazzosi (para-canottaggio) portacolori della Canottieri Lago d'Orta. Borgomanerese classe 1979, ipovedente, lo scorso giugno a Poznan in Polonia ha vinto la medaglia d’argento con la squadra italiana mista - Cat. 4 con PR3 misto - nella seconda prova di qualificazione al Campionato del Mondo di specialità. Nella rassegna iridata cat. Assoluti a Linz (Austria) a fine agosto, ha conquistato la medaglia di bronzo e la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Gli altri premiati saranno il nuotatore Andrea Zanellini della Libertas Novara (2° nei 200 sl e 1° nei 400 sl agli ultimi Campionati Italiani Giovanili Estivi di Roma) Francesco Paderno (Amatori Masters Novara; agli Europei di atletica leggera Master di Jesolo, lo scorso settembre ha vinto nei 200 ostacoli ed è giunto terzo negli 800 piani e nella staffetta 4x200 categoria Sm 80 anni, ma è anche pluriscudettato agli Italiani Master nelle staffette Sm 85 anni e detentore dei primati italiani individuali di categoria nei 200 e 300 ostacoli), Giulia Alberti (ginnastica ritmica, campionessa italiana in carica nel cerchio, categoria Silver Junior 2 “Lc” e argento nazionale nell'all around e nell'esercizio di coppia nel cerchio), Alberto Scognamiglio (tiro a segno sezione di Galliate, argento individuale e oro a squadre nella Pistola Automatica ai Campionati Nazionali dove è stato anche argento a squadre nella Pistola Standard e 2 volte bronzo a squadre nella Pistola Sportiva e Pistola a 10 metri, oltre che oro nella Pistola Automatica, argento nella Pistola Libera 50 metri e bronzo nella Pistola Grosso Calibro agli European Master Games), Mirco Brandi (pesista classe 2005 che ha portato il primo storico titolo tricolore al Team Quisquash 2000 Novara nella specialità strappo e slancio), Andrea Mattone (oro agli Italiani paraolimpici indoor nel salto in lungo, nel salto in alto e primo agli Italiani outdoor Fisdir nel salto triplo e nei 400 ostacoli).

Riconoscimento anche alla società Asd Twirling Santa Cristina di Borgomanero le cui atlete di serie A del gruppo coreografico si sono laureate, sempre lo scorso anno, campionesse d'Europa in Francia.

Saranno poi celebrati anche gli 11 Veterani soci della sezione “U. Barozzi” vincitori dei campionati italiani Unvs 2019 nelle rispettive discipline e categorie di età. Si tratta di Benedetto La Rocca e Lorella Merlo (golf), Andrea Sassone (podismo), Andrea Miotto (ciclismo), Paolo De Francesco (tiro a segno, rappresentante anche della squadra campione d'Italia nella pistola automatica), Ernesto Minopoli, Gianluca Camaschella, Angelo Moiraghi, Pasquale Palella, Vito Sali e Flavio Barcarolo (atletica leggera), oltre al Walking Football Novara Team scudettato nelle categorie Over 50 e Over 60 di “calcio camminato” .