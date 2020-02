OMEGNA -20-02-2020--Sono iniziati in questi

giorni i lavori di abbattimento del salone teatro dell’ex-Istituto San Giuseppe a Crusinallo di Omegna. Da tempo erano in precarie e pericolose condizioni, come più volte era stato denunciato dai vicini, ed ora l’Atc col presidente Luigi Songa hanno deciso di abbattere quelle parti seriamente ammalorate, se non già crollate in parte.

La zona che guarda il canale artificiale, infatti, aveva la copertura già implosa da tempo mentre i monconi rimanenti minacciavano di cadere verso il parcheggio della vicina attività commerciale Grasso mentre ora verranno rasi al suolo in modo da non creare più pericolo alcuno.Purtroppo, per ora il grande progetto del 2012 che vedeva l’intero stabile dell’ex-Istituto San Giuseppe ricostruito con appartamenti, galleria commerciale e nella vecchia cappella una sala multifunzionale, già approvato da anni dal Comune di Omegna d’intesa con il Consiglio di Quartiere di Crusinallo non partirà causa mancanza di fondi.

Questi lavori dureranno circa una settimana e sono effettuati da un’impresa direttamente incaricata da Atc per un costo attorno a 15mila euro mentre per il futuro l’Atc sta decidendo se cercare di vendere l’intera area e i soldi ottenuti verrebbero dirottati per il completamento dell’ex-Pretura a Omegna.

Intanto, mentre venivano abbattute le pareti relativamente in piedi del vecchio teatro delle suore salesiane, luogo di giocoso svago per intere generazioni di crusinallesi, sono apparse ancora per un attimo le quinte posticce, le carrucole di scena e brandelli dei teli affrescati che facevano da sfondo per miriadi di rappresentazioni teatrali, concerti e ritrovi.