CASALE CORTE CERRO - 20-02-2020-- Doppio appuntamento

nel weekend per Asd Cusio Ginnastica. Sono state 17 le atlete impegnate in gara per il “trofeo interprovinciale” CSI a Cameri e per la seconda prova “Ritmica Europa” a Vezza d’Alba.

A Cameri Simona Biriuc, 8 anni non compiuti, ha conquista l'oro al corpo libero con uno splendido esercizio e l'oro alla palla nella fascia “Large”.



A Vezza d’Alba esordio assoluto nelle competizioni per le bimbe del “corso avanzato”: Annalisa Birocchi, Beatrice Albertinazzi e Sabrina Buscaglia, altissima emozione per loro in pedana, hanno concluso con esercizi ben eseguiti.

Domenica a Cameri 3 le atlete alla loro prima gara, hanno ottenuto risultati più che soddisfacenti: Camilla Albertini categoria medium 3’ posto assoluto e Giulia Bianco 4’ nella stessa categoria, Ludovica Aresi, la più piccola tra le atlete in gara 6 anni, rientrata da una settimana di influenza si è piazzata al 4’ posto.



Infine da Vezza d’Alba, domenica, argento alla palla per Alice Lisi e bronzo al cerchio per Traglio Eleonora e Cerutti Beatrice nelle rispettive categorie. Anna Cassina, Gaia Sant’Ambrogio, Baldioli Letizia, Caruso Marianna, Loi Celeste, Pesenti Giulia e Romagnoli Camilla migliorano i loro risultati rispetto alla prima prova. Prossimi appuntamenti a marzo con le gare silver di Federazione.