OMEGNA -21-02-2020-- Il Comune di Omegna

ha reso noto che da lunedì, 24 febbraio, riprenderanno i lavori in via Mazzini per la sostituzione della rete di distribuzione gas/metano, gli allacciamenti alle utenze, nonché il rifacimento della pavimentazione. Per questo motivo è prevista la modifica della viabilità secondo queste indicazioni.

Ci sarà il divieto di transito veicolare sul tratto di via Mazzini compreso tra le vie De Amicis e largo Cobianchi; doppio senso di marcia per i soli residenti e/o utilizzatori di posti auto privati, sulla Via Manzoni; divieto di sosta h24 in largo Cobianchi, piazza Salera e nel tratto di lungolago Buozzi compreso fra piazza Salera e via Padre Salati; doppio senso di marcia in piazza Salera e nel tratto di lungolago Buozzi compreso fra piazza Salera e via Padre Salati; senso unico alternato regolato da semaforo sul tratto di strada fra lungolago Buozzi e via Garibaldi. Per tutta la durata dei lavori, sarà inoltre sospesa la Zona a Traffico Limitato.

Ai residenti di Via Mazzini (tratto interessato dai lavori), vie e vicoli limitrofi (vale a dire accessi obbligati da via Mazzini) che ne facciano richiesta presso il comando di Polizia Locale, verrà rilasciato tagliando autorizzativo alla sosta gratuita e senza limitazioni temporali alle aree di sosta a pagamento disciplinate da parcometri, ai residenti e\o utilizzatori di rimesse\posti auto privati.