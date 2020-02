OMEGNA -23-02-2020 -- Tra poche ore

ci sarà la sfilata di carnevale a Omegna e come sempre sarà una gran bella festa colorata e divertente per grandi e piccini che, anche in questo 2020, sarà caratterizzata dalla solidarietà.

Uno dei carri che sfilerà, infatti, sarà quello di Luca Antonini e ormai si sa... quando c'è la firma del Pasticcere Solidale c'è sempre un importante progetto di attenzione al prossimo. Il suo carro, realizzato grazie al contributo dei commercianti di Omegna, è intitolato "Grammatica della Fantasia" - ispirato ovviamente a Gianni Rodari- ed è un carro benefico perché aiuterà Cre.Vi.



Quello fatto da Antonini è un carro di 150 kg di torta composta da pan di spagna al cacao e farcita con crema al gianduia che, finita la sfilata, i partecipanti al carnevale di Omegna potranno acquistare a singole fette dare il proprio contributo a favore dell’Associazione “L’Estate di Crevi”.

Altra particolarità... Luca Antonini ha realizzato il carro al Forum di Omegna:ha iniziato ieri sera e ora, dopo un’intera nottata di lavoro, il carro-torta è meravigliosamente pronto!

r.a.