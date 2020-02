OMEGNA-24-02-2020-- Fra i carri che ieri,

domenica 23 febbraio, hanno sfilato per le vie di Omegna in occasione del carnevale c’era, come noto, anche quello dei commercianti: un carro benefico che ha portato in giro per la Città cusiana la mega torta preparata dal pasticciere Solidale Luca Antonini.

Finita la sfilata la squisita torta di Antonini è stata tagliata a fette e i partecipanti al carnevale di Omegna hanno potuto gustarla dando il proprio contributo a favore dell’Associazione “L’Estate di Crevi”.

Sono stati raccolti 725 euro e questa somma verrà utilizzata per sostenere un progetto molto importante volto a favorire la partecipazione dei bimbi disabili ai centri estivi.

E' Alessandra Piscia, portavoce di CreVi e dell’associazione L'Estate di CreVi, ad illustrare i dettagli di questo progetto: “Siamo stati piacevolmente colpiti dall'affetto dimostrato in primis da Luca, dal suo staff e da tutta la Pro loco di Omegna che ha contribuito a sostenere quello che è il nostro progetto. Grazie alla cospicua somma e a tutti coloro che credono nella nostra piccola Associazione, quest’estate alcuni bimbi affetti da spettro autistico o da patologie analoghe potranno fare alcune ore al centro estivo di Omegna seguiti dai ragazzi che noi metteremo a disposizione come Associazione. Piccoli passi in quello che è il nostro progetto sviluppato appunto sull'inclusione. Noi metteremo a disposizione tutto quello che siamo riusciti a raccogliere attraverso “L estate di Crevi “ e con orgoglio faremo tutto ciò che è possibile fare nel nostro piccolo per le famiglie interessate , sperando l’anno prossimo di replicare ancora… e ancora e ancora”.

r.a.