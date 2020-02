DOMODOSSOLA - 25-02-2020-- Questa mattina

nel Salone parrocchiale di Domodossola è stato presentato il progetto Lab-Ora (Laboratorio – Organizzazione e Ricerca Attività economiche). Alla conferenza stampa, oltre a don Lanfranchini, erano presenti anche il Vicario episcopale dell'Ossola don Vincenzo Barone e il presidente della Fondazione Comunitaria del Vco Maurizio De Paoli.

Il progetto si propone di attivate tirocini (full time o par time) annuali (maggio 2020/2021) per giovani disoccupati, ultracinquantenni rimasti senza lavoro, ex detenuti e disabili.

Il costo del progetto si aggira sui 60 mila euro: 30 mila li mette a disposizione la Fondazione Comunitaria del Vco, 15 mila la Caritas diocesana, gli altri 15 mila dovrebbero essere raccolti nelle parrocchie del VCO durante la Quaresima e versati sul Fondo Rete Caritas, da tre anni attivato in Fondazione Comunitaria.

Il progetto prevede la definizione di accordi con enti di formazione, enti pubblici e realtà del sistema economico, produttivo e imprenditoriale del territorio del VCO per l’attivazione di tirocini al fine dell’inserimento lavorativo. Verrà garantito l’accompagnamento delle persone nella fase di formazione, ricerca, inserimento e mediazione. Il progetto prevede, in parte o a pieno, il sostegno economico alle persone inserite in progetti di tirocinio, a tal fine saranno accolte, per mezzo degli enti collettori, liberalità e contributi da parte di privati ed enti secondo la normativa vigente.

La richiesta di adesione al progetto è aperta a tutti, le domande potranno essere segnalate al responsabile del progetto dai Centri di Ascolto, dai parroci, dai sindaci e dai legali rappresentanti degli enti partner.

La Fondazione Comunitaria VCO svolgerà il ruolo di collettore delle risorse economiche. La CARITAS diocesana, attraverso i Centri di Ascolto parrocchiali coordinati nelle UPM nei Vicariati dell’Ossola e dei Laghi, promuove l’attenzione ai temi sociali nell’ambito dei suoi fini istituzionali. Il ruolo di gestore e di coordinamento viene assunto dalla Parrocchia S. Ambrogio (Omegna), denominata con la funzione di Casa Mantegazza. Sarà importante l’individuazione di enti e di persone che possano erogare contributi sul Fondo Rete Caritas attivo sulla Fondazione Comunitaria VCO al fine di aumentare le risorse a disposizione del progetto per permettere la sua continuità.

Donazioni: per il FONDO RETE CARITAS, da effettuarsi attraverso Fondazione Comunitaria del VCO: causale: sostegno dell’iniziativa “Progetto Lab-ora” - Fondo rete Caritas

- BANCA INTESA SAN PAOLO / IBAN - IT81O 03069 09606 1000 0000 0570

- BANCO POSTA / IBAN - IT79L 07601 10100 0010 0781 9913

- BOLLETTINO POSTALE c/c n° 1007819913

Nella descrizione del bonifico/bollettino indicare: FONDO RETE CARITAS

- PAYPAL – sito Fondazione Comunitaria del VC

Comunicazioni e informazioni:

- Informazioni: Info: http://www.fondazionevco.org.