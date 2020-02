ORTA - 26.02.2020 - Il team

Lago d'Orta Sports and Events, che fino all'anno scorso organizzava la traversata natatoria Oceanman, quest'anno proporrà una nuova sfida nanatoria sullo stesso percorso dell'altra: si chiamerà Triton lago d'Orta ed andrà in scena l'11 luglio, circa tre settimane dopo l'Oceanman che è passato sotto l'allestimento di un altro gruppo e che andrà in scena il 20 giugno. Se l'Oceanman proporrà la gara regina di 14 km tra Omegna e Gozzano (oltre a due prove minori sui 5,2 km ed i 1500 metri), il Triton svilupperà la gara lunga sullo stesso percorso, oltre a due competizioni di 1,3 e 4,5 km, quest'ultima con start dall'isola di San Giulio.