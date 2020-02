MIASINO - 28-02-2020 -- Arriva da Miasino

una nuova ed interessante proposta per avvicinarsi al mondo della fotografia.

La Pro Loco di Miasino in collaborazione e con il patrocinio del Comune organizza un corso di fotografia base dedicato, in particolare, a chi si approccia per la prima volta al mondo della fotografia, a chi è interessato a scoprire i “segreti” della propria macchina fotografica per poi utilizzarla al meglio e a chi ha piacere di consolidare le proprie conoscenze.

La partecipazione non richiede requisiti particolari, è semplicemente preferibile avere una fotocamera che permetta l’uso manuale e avere una minima conoscenza delle funzioni principali.



Il corso illustrerà le basi teoriche della fotografia fornendo così le informazioni necessarie per affrontare i principali generi fotografici, verrà dedicato spazio all'educazione visiva per imparare a comporre e dare risalto alle fotografie, all'uso degli accessori e verrà offerta anche l’opportunità di conoscere -grazie ad una breve introduzione- la fase post produzione dello sviluppo fotografico.

8 incontri serali di circa 2 ore ciascuno che si terranno presso l’Arancera di Villa Nigra e 2 uscite “en plein air” per sperimentare quanto appreso: ecco come sarà questo corso, un mix di teoria e pratica che permetterà ai partecipanti di fare un bel viaggio alla scoperta dell'arte della fotografia.



E’ possibile iscriversi fino a sabato 7 marzo e la prima lezione è in programma per martedì 10 marzo alle ore 21.

Contributo di partecipazione € 50 che Pro Loco utilizzerà per le sue attività.

Per avere maggiori informazioni in merito ci si può rivolgere all'assessore Dolores Borella al numero 349.5678993 oppure al comune telefonando allo 0322.980012 (interno 1) o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

r.a.