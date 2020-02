PETTENASCO -28-02-2020 -- Novità negli uffici del Comune di Pettenasco.



Il 26 febbraio è stato installato presso l’ufficio tributi/ragioneria un nuovo dispositivo per il pagamento elettronico e così, d’ora in avanti, è possibile pagare tramite bancomat e carta di credito.

Il nuovo POS, installato con uno specifico contratto in virtù della convenzione di tesoreria che il Comune di Pettenasco ha con la Banca d’Alba di Omegna, consente al cittadino di poter pagare in maniera più facile e veloce per i principali servizi comunali: tributi, anagrafe (Carta d’Identità Elettronica), stato civile, cimiteriale, edilizia privata, mensa scolastica e trasporto scolastico, lampade votive, contravvenzioni al C.d.S., affitti immobili comunali, canoni ormeggio , bidoni, sacchi extra dotazione e duplicato tessera per rifiuti etc…

Il Comune di Pettenasco diventa quindi smart e da un paio di giorni offre a cittadini e turisti un nuovo ed utile servizio.

r.a.

Nella foto la rag. Novelli Annalisa Responsabile del servizio economico-finanziario con il nuovo POS