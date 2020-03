LAGO D’ORTA - 02-03-2020 -- Anche la zona

del Lago d’Orta ha vissuto e sta vivendo le conseguenze del coronavirus e tra i tanti comparti in sofferenza c’è anche quello turistico: c’è apprensione per l’evolversi della situazione e criticità sono già ben evidenti.

Oreste Primatesta, presidente dell’Unione Turistica Lago d’Orta, interpellato in merito, commenta così la situazione: “Certamente il troppo allarmismo dei politici ci ha già danneggiato! Cancellazioni tante, oltretutto la stampa estera dice di non venire in Italia. Le nostre associazioni di categoria sono ferme e non intervengono….A noi servono certezze e che finisca al più presto questa situazione di stallo.

Da noi sui laghi tra gli operatori c'è molta preoccupazione anche per questo troppo allarmismo.

Se entro almeno 2 settimane rientra tutto riusciremo a salvare in parte la Pasqua, altrimenti ci troveremo con gli alberghi mezzi vuoti.

Per i ristoranti parrebbe, soprattutto i nostri stellati di Novara Torino e Orta, che per ora non ne risentano. Ho appena sentito l'Hotel Leon d'Oro,uno dei pochi aperti in Orta, e il direttore Gianmario Corradini dichiara che hanno avuto parecchie cancellazioni già per marzo e Pasqua, anche di ristorante.”

r.a