OMEGNA - 03-03-2020 -- L’Assessore Comunale

ai Servizi Sociali e alle Politiche dell’Assistenza del Comune di Omegna, Sabrina Proserpio, ha dato seguito alla proposta pervenutale dal Sindaco Paolo Marchioni di scontare il 50% della quota parte fissa delle rette spettanti ai genitori dei bambini che frequentano l’Asilo Nido di Cireggio.

«Sconteremo la retta dell’asilo nido il prossimo marzo e siamo intenzionati a venire incontro anche ai genitori che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico e dei servizi parascolastici degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. Le scuole paritarie del nostro territorio -conclude l’Assessore Proserpio- non sono sotto la diretta gestione del Comune. Saranno le singole strutture a decidere il da farsi».

Per tutte le informazioni in merito il Comune invita la popolazione a contattare l’Ufficio Istruzione al numero 0323.868493.

Ecco che quest'iniziativa si presenta come la mano tesa del Comune alle famiglie, un gesto concreto di attenzione e sensibilità.

r.a.