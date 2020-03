OMEGNA - 03-03-2020 -- Da domenica

1 Marzo ad Omegna e nel Cusio sono riprese in tutte le Parrocchie del Vicariato le celebrazioni secondo i canoni emanati dal Vescovo di Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla, dapprima sospese in tema di prevenzione del rischio da Coronavirus. Ora, le Messe sono consentite ma cercando sempre di tenere i fedeli a distanza uno dall’altro mentre è abolito lo scambio del segno della pace e la comunione avviene depositando l’ostia sul palmo della mano, il tutto per evitare i contatti causa di infezione.

Intanto, con l’inizio della Quaresima è partito pure il progetto “Passio: Fra cielo e terra. Città dell’uomo. Città di Dio”. Sino al19 aprile 2020 sarà l’itinerario quaresimale di fede e cultura per tutta la Diocesi di Novara. La formula resterà quella delle passate edizioni con varie iniziative itineranti nel tessuto della Diocesi e in Cattedrale a Novara.

In particolare, il venerdì 6, 13, 20 e 27 marzo sarà possibile seguire gli incontri in streaming presso l’Oratorio Sacro Cuore alle ore 20,45.