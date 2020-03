GRAVELLONA TOCE - 04-03-2020 -- Il Comune di

Gravellona Toce, rinnovando la propria adesione al Fondo Giovani VCO, partecipa anche per il 2020 al progetto “Go to Europe”, promosso in rete da Eurodesk, Provincia del VCO, Fondazione Comunitaria del VCO, Vedogiovane, Aurive e APL. Il progetto permetterà a circa 100 giovani del VCO di partecipare a scambi culturali estivi all'estero finanziati da fondi europei Erasmus+.



Le destinazioni 2020 e gli ambiti tematici degli scambi attualmente confermati sono già molti (Romania, Ungheria, Spagna, Germania, Polonia, Turchia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Bulgaria e Francia) e nel corso dei prossimi mesi l’offerta di borse di mobilità all’estero che permetteranno l’incontro tra giovani del VCO ed altri ragazzi europei si arricchirà ulteriormente.

Informazioni su: https://eurodeskvco.weebly.com/scambi-estivi.html