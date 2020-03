QUARNA SOTTO - 05-03-2020 -- Non si correrà

nelle Quarne il Challenge Cusio, una kermesse podistica in cinque appuntamenti che si sarebbe aperta Domenica 8 Marzo ed articolata in due tracciati di 25 e 9 km.

Completano il poker podistico il 19 aprile il Trail Massa Bruciata di Omegna, il 9 e 10 maggio il Trail del Motty ad Armeno, il 19 settembre l'Inferno Night Trail di Gravellona Toce e, infine, l'11 ottobre la Vertical del Mottarone da Omegna.

Presentata ufficialmente lunedì sera la Q-Trail delle Quarne, prova podistica di apertura dello Challenge Cusio, è stata sospesa.

Così il sindaco di Quarna Sotto Paolo Gromme: "Ho sentito la Regione e mi hanno sconsigliato di far svolgere la manifestazione proprio a causa del Covid-19 – ricostruisce Gromme – la folta presenza di persone, oltre 500, su una popolazione come quella del mio comune composta anche da numerose persone anziane, poteva creare una situazione a rischio di contagio. Quarna Sotto era infatti il punto di ritrovo, partenza, arrivo e premiazione della gara e da Torino hanno detto di essere molto preoccupati considerando che i quarnesi erano in prima fila nell'organizzazione. Così, a malincuore, ho dovuto comunicare agli organizzatori che la gara di domenica era sospesa".

Gli organizzatori, una volta finita l’emergenza coronavirus studieranno una data per recuperare la manifestazione sportiva, considerando un calendario già colmo di eventi.

Nella foto: la presentazione di lunedì