PETTENASCO - 06-03-2020 -- Compleanno speciale

a Pettenasco: la signora Maria Strola ha da pochissimo festeggiato i suoi meravigliosi 100 anni: un evento bello e importante. Nata il 4 marzo 1920 a Sovazza, piccola frazione di Armeno, da padre ombrellaio e commerciante di pelletteria e da madre “butirata” (vendeva il burro raccolto negli alpeggi del Mottarone), Maria con la sorella, e successivamente anche con il cognato, continuò il lavoro materno.

Insegnò l'arte dell’affinamento e vendita dei formaggi ai nipoti che fondarono la Cusio Formaggi: realtà in cui qualità e cortesia non sono soltanto due semplici parole ma sono espressione vera di attenzione ai clienti dei quali la signora Maria ricorda ancora oggi i volti e i gusti alimentari…

Maria Strola non si è mai sposata ma è sempre stata circondata dall'affetto di sua sorella e di suo cognato e poi da quello di nipoti e pronipoti per i quali, ancora oggi, è un punto di riferimento.

r.a.